Минздрав пригрозил аптекам штрафом

Продавцы и производители лекарств будут наказываться за завышение цен на жизненно важные медпрепараты.

Проект соответствующего закона подготовлен Минздравом. В частности, ведомство предлагает штрафовать за подобные нарушения должностных лиц на 50 тысяч рублей. Компаниям будет грозить более серьезное взыскание – а сумму, вдвое превышающую выручку, которая была получена от продажи лекарств по завышенным ценам, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Известия».

В перечень жизненно важных лекарств входит более 700 препаратов. По данным Генпрокуратуры, случаи завышения цен на них фиксируются по всей России, но виновные никакого наказания не несут.