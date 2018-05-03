Минздрав пригрозил аптекам штрафом
Продавцы и производители лекарств будут наказываться за завышение цен на жизненно важные медпрепараты.
Проект соответствующего закона подготовлен Минздравом. В частности, ведомство предлагает штрафовать за подобные нарушения должностных лиц на 50 тысяч рублей. Компаниям будет грозить более серьезное взыскание – а сумму, вдвое превышающую выручку, которая была получена от продажи лекарств по завышенным ценам, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Известия».
В перечень жизненно важных лекарств входит более 700 препаратов. По данным Генпрокуратуры, случаи завышения цен на них фиксируются по всей России, но виновные никакого наказания не несут.
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