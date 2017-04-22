Минздрав предложил запретить вейпы и электронные сигареты лицам до 21 года
В стратегию ЗОЖ до 2025 года Минздрава России введен запрет на продажу вейпов и электронных сигарет до 21 года.
Как сообщает РБК, в ведомстве предложили запретить их употребление в общественных местах и ограничить пункты их продажи. По мнению сотрудников ведомства, в силу того, что ввоз, продажи, реклама, продвижение и употребление вейпов и электронных сигарет не регулируется законом, увеличивается рост числа людей, потребляющих табачные продукты.
Минздрав также предложил поднять акцизы и цены на электронные сигареты и похожие изделия с никотином.
В марте в Госдуму внесли законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним.
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