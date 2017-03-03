Минздрав предложил запретить рекламу нездоровой пищи в дневное время
Минздрав РФ предложил Совету Федерации запретить рекламу нездоровой пищи в дневное время.
По мнению врача-диетолога Марины Макиша, запрет рекламы фаст-фуда приведет к улучшению проживающих в России людей.
Макиша также заподозрила маркетологов в использовании для продвижения своего товара методов нейролингвистического программирования, приводящих к неправильному образу жизни граждан и возникновению современных заболеваний.
Врач-диетолог призвала не только ограничить рекламу вредных продуктов, но и поменять существующий образ жизни на более активный, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость В Петербурге распустились первые цветы
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии