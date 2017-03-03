Минздрав предложил запретить рекламу нездоровой пищи в дневное время

Минздрав РФ предложил Совету Федерации запретить рекламу нездоровой пищи в дневное время.

По мнению врача-диетолога Марины Макиша, запрет рекламы фаст-фуда приведет к улучшению проживающих в России людей.

Макиша также заподозрила маркетологов в использовании для продвижения своего товара методов нейролингвистического программирования, приводящих к неправильному образу жизни граждан и возникновению современных заболеваний.

Врач-диетолог призвала не только ограничить рекламу вредных продуктов, но и поменять существующий образ жизни на более активный, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».