Минздрав предложил создать в России сеть бесплатных столовых для бедных
В проекте стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года, подготовленной Министерством здравоохранения РФ, содержится пункт о целесообразности создания в России сети бесплатных столовых и кафе для лиц, находящихся за чертой бедности.
«Формирование сети столовых, кафе и ресторанов, предоставляющих гражданам диетическое питание и (или) здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и (или) здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума)», - цитирует текст документа ТАСС.
По мнению разработчиков стратегии ЗОЖ до 2025 года, эта мера и ряд других позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.
В числе мер по внедрению здорового образа жизни Минздрав предлагает также «законодательное предоставление налоговых преференций производителям продуктов здорового питания», а также ряд других, связанных с питанием.
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