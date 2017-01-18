Минздрав предложил создать в России сеть бесплатных столовых для бедных

В проекте стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года, подготовленной Министерством здравоохранения РФ, содержится пункт о целесообразности создания в России сети бесплатных столовых и кафе для лиц, находящихся за чертой бедности.

«Формирование сети столовых, кафе и ресторанов, предоставляющих гражданам диетическое питание и (или) здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и (или) здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума)», - цитирует текст документа ТАСС.

По мнению разработчиков стратегии ЗОЖ до 2025 года, эта мера и ряд других позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.

В числе мер по внедрению здорового образа жизни Минздрав предлагает также «законодательное предоставление налоговых преференций производителям продуктов здорового питания», а также ряд других, связанных с питанием.