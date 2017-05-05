Минздрав предложил отпускать лекарства по рецепту бесплатно
Минздрав России выступил с идеей сделать бесплатно лекарства, отпускаемые по рецепту.
Ведомство разрабатывает список таких препаратов и модели финансирования данной инициативы. Об этом «Известиям» рассказал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.
Он добавил, что первоначально министерство планирует запустить пилотный проект в ряде регионов. На бесплатное обеспечение лекарствами смогут рассчитывать граждане, имеющие полис ОМС.
По словам специалистов, затраты на данную программу могут составить около 500 миллиардов рублей в год. Если государство решит компенсировать эти затраты за счет отчислений в фонды медстрахования, то реализация программы увеличит налоговую нагрузку на работающих граждан.
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