Минздрав предложил отпускать лекарства по рецепту бесплатно

Минздрав России выступил с идеей сделать бесплатно лекарства, отпускаемые по рецепту.

Ведомство разрабатывает список таких препаратов и модели финансирования данной инициативы. Об этом «Известиям» рассказал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что первоначально министерство планирует запустить пилотный проект в ряде регионов. На бесплатное обеспечение лекарствами смогут рассчитывать граждане, имеющие полис ОМС.

По словам специалистов, затраты на данную программу могут составить около 500 миллиардов рублей в год. Если государство решит компенсировать эти затраты за счет отчислений в фонды медстрахования, то реализация программы увеличит налоговую нагрузку на работающих граждан.

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