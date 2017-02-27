Минздрав предложил лишать водителей прав за создание помех «скорой»

Минздрав подготовил законопроект, согласно которому водители, не пропустившие автомобиль «скорой помощи» могут быть лишены прав.

По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, фактически данное нарушение будет приравнено к вождению в нетрезвом состоянии. Допустившие его водители могут поплатиться правами на год-полтора, рассказала министр «Интерфаксу».

Кроме того, Скворцова добавила, что вырастет и размер штрафа. «Не 500 рублей, как это сейчас, а до 30 тысяч», - сообщила она.

Министр выразила надежду на то, что ужесточение наказания образумит водителей, создающих помехи «скорой помощи».