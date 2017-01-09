Минздрав предлагает запретить продажу табака всем родившимся после 2014 года

Минздрав России предложил запретить на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

Как пишет газета «Известия», антитабачная концепция, подготовленная ведомством, рассчитана до 2022 года по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой.

Отмечается, что запрет может вступить в действие в 2033 году. Кроме того, в случае если концепцию Минздрава одобрят и примут, будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

Согласно тексту «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», основной целью такого запрета является снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов.

В Минздраве РФ «Известиям» подтвердили, что разработанный документ уже разослан во множество федеральных ведомств, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры и ФТС.