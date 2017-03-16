Минздрав передумал запрещать продажу табака

В Минздраве отказались от идеи введения запрета свободной продажи табачных изделий, рассказал главный внештатный специалист ведомства по профилактической медицине Сергей Бойцов.

По его словам, новая версия антитабачной концепции заключается в формировании поколения, свободного от табачной зависимости.

«Там идет речь о том, по смыслу, что граждане, которые родятся в 2015 году, к 2030 году, будучи 15-летними, по сути, не будут иметь потребности в покупке сигарет», — пояснил он ранее появившуюся информацию о том, что с 2035 года всем, родившимся после 2015 года будет запрещена продажа табачной продукции.

Бойцов отметил, что свободная продажа табачной продукции продолжится, но с ограничениями по регламенту, по организации торговли, которые сейчас действуют и определены федеральным законом №15.

Относительно возможности введения налогов на электронные сигареты, Бойцов выразил мнение, что такие сигареты отличаются только иным техническим исполнением, по сути ничем не отличаясь от обычных сигарет. Он отметил, что электронные сигареты должны облагаться налогом, чтобы ограничить курение. Об этом сообщает «РИА Новости».