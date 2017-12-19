Минздрав озаботился йододефицитом россиян

Министерство здравоохранения России собирается перевести граждан на потребление йодированной соли.

Ведомство намерено обязать все заведения общепита использовать в приготовлении блюд и солонках только такую соль. Данное требование также будет распространяться на учебные заведения, медицинские организации и культурные учреждения, сообщает НСН.

В Эндокринологическом научном центре Минздрава заявили, что в свзис дефицитом йода свыше двух миллионов детей и взрослых страдающих заболеваниями щитовидной железы, нуждаются в специализированной помощи. Однако диетологи сомневаются в том, что инициатива ведомства поможет решению проблемы.