Минздрав отметит «здоровые» продуты

Минздрав России предложил особым образом отмечать продукты, которые отвечают требованиям здорового питания. Уточняется, что в корзину «здоровых» продуктов входят овощи и фрукты, охлажденное мясо и рыба.

Покупатели, по мнению ведомства, должны знать, что они покупают, и что будут употреблять в пищу.

Ведомство, по данным газеты «Известия», подготовило программу здорового питания, которую планирует запустить в апреле 2018 года. Специалисты разделят все продукты на три основных группы, в зависимости от содержания в них жиров, сахара и соли.

В первой группе значатся свежие и замороженные фрукты, овощи и бобовые, сырое мясо, птица, рыба и морепродукты, а также яйца и крупы.

Во второй список попали те продукты, которые врачи не считают «здоровыми» — это шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики, десерты, энергетические напитки и алкоголь.

В третий перечень попали соки, хлеб, сухие завтраки, переработанное мясо, птица, рыба, молочная продукция, творог и сыр.

Маркировка продукции будет добровольной, сообщает «Национальная служба новостей».