Минздрав опроверг поддержку снижения температуры горячей воды в домах

Минздрав не одобрял инициативу по снижению до 50 градусов температуры горячей воды в жилых домах. Об этом заявил официальны представитель ведомства Олег Сагалай.

Он отметил, что по поручению Минздрава были проведены специальные исследования. Они показали, что снижение температуры горячей воды возможно только при соблюдении очень строгих технических условий, передает ТАСС. Более того, в исследовании рекомендуется периодически повышать температуру воды до 70 градусов, добавил Сагалай.

В настоящее время Роспотребнадзор занимается подготовкой законопроекта о снижении температуры горячей воды в домах до 50 градусов. Данная мер призвана сократить затрат на теплоснабжение и способствовать снижению тарифов для населения. В ведомстве заявили, что одобрение инициативы со стороны Минздрава было получено еще в октябре.