Минздрав опроверг информацию о лишении безработных бесплатной медпомощи

Минздрав опроверг появившуюся в СМИ информацию о лишении безработных и самозанятых россиян полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).

По словам официального представителя ведомства Олега Салагай, которые приводит «Интерфакс», эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции Минздрава и Фонда обязательного медицинского страхования.

«Ликвидации такой базовой социальной гарантии, как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС, не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов», - заявил он, добавив, что любые совершенствования системы ОМС основываются на гарантированном праве всех граждан России на бесплатную медицинскую помощь.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. В материале издание ссылается на доклад Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год».

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Места: Россия
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