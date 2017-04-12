Минздрав опроверг информацию о лишении безработных бесплатной медпомощи

Минздрав опроверг появившуюся в СМИ информацию о лишении безработных и самозанятых россиян полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).

По словам официального представителя ведомства Олега Салагай, которые приводит «Интерфакс», эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции Минздрава и Фонда обязательного медицинского страхования.

«Ликвидации такой базовой социальной гарантии, как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС, не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов», - заявил он, добавив, что любые совершенствования системы ОМС основываются на гарантированном праве всех граждан России на бесплатную медицинскую помощь.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. В материале издание ссылается на доклад Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год».