Минздрав хочет разрешить людям с ВИЧ усыновлять детей
Минздра ведет работу над поправками в законопроектом, который позволит ВИЧ-инфицированным гражданам оформлять опеку над детьми или усыновлять их.
Предполагается, что документ, содержащий поправки в действующее законодательство, будет принят в первой половине 2018 года. По мнению экспертов, принятие закона увеличит шансы ВИЧ-инфицированных детей обрести семью, поскольку, согласно данным статистики, здоровые люди усыновляют таких малышей очень редко.
Разработка длкумента ведется в рамках реализации госстратегии противодествия распространению ВИЧ в России, сообщает Nation News со ссылкой на СМИ.
Следующая новость Япония настаивает на отмене запрета на импорт рыбы в РФ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии