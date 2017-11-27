Минздрав хочет разрешить людям с ВИЧ усыновлять детей

Минздра ведет работу над поправками в законопроектом, который позволит ВИЧ-инфицированным гражданам оформлять опеку над детьми или усыновлять их.

Предполагается, что документ, содержащий поправки в действующее законодательство, будет принят в первой половине 2018 года. По мнению экспертов, принятие закона увеличит шансы ВИЧ-инфицированных детей обрести семью, поскольку, согласно данным статистики, здоровые люди усыновляют таких малышей очень редко.

Разработка длкумента ведется в рамках реализации госстратегии противодествия распространению ВИЧ в России, сообщает Nation News со ссылкой на СМИ.