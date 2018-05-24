Минздрав хочет продлить россиянам детство

В ведомстве предлагают считать граждан совершеннолетними по достижении 21 года.

Лицам моложе указанного возраста, по замыслу Минздрава, следует запретить продажу алкоголя и табачных изделий, а в поликлиниках таких граждан будут направлять на прием к педиатрам.

По мнению замглавы ведомства Татьяны Яковлевой. России в данном вопросе стоит ориентироваться на западный опыт, сообщает РИА «Новости». Она отметила, что подобная мера может стать фундаментом для долголетия населения России.