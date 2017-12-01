Минздрав хочет поставить доноров органов на учет
Минздрав России подготовил законопроект, предусматривающий создание регистра доноров.
Наряду с ним ведомство также намерено внести в единую электронную базу тех, кто при жизни выразил отказ от донорства органов. На рассмотрение Госдумы документ может поступить дот конца года, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на руководителя Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергея Готье.
Собеседник издания пояснил, что благодаря прижизненному волеизъявлению человека по данному вопросу, после его смерти донорские возможности не будут утрачены.
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