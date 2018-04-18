Минздрав хочет ограничить продажу вейпов
Министерство здравоохранения России заложил в проект стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года ряд ограничений в отношении электронных сигарет.
Ведомство предлагает запретить рекламу вейпов и ограничить их продажу, запретив, по аналогии с табачными изделиями, открытую выкладку. Кроме того, министерство выступает за запрет курения электронных сигарет в общественных местах и настаивает на повышении акцизов на них, сообщает Nation News.
Кроме того, Минздрав намерен добиваться дальнейшего повышения акцизов на обычные сигареты в целях сокращения потребления гражданами табака.
Следующая новость США пригрозили Турции санкциями из-за сделки с РФ
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии