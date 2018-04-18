Минздрав хочет ограничить продажу вейпов

Министерство здравоохранения России заложил в проект стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года ряд ограничений в отношении электронных сигарет.

Ведомство предлагает запретить рекламу вейпов и ограничить их продажу, запретив, по аналогии с табачными изделиями, открытую выкладку. Кроме того, министерство выступает за запрет курения электронных сигарет в общественных местах и настаивает на повышении акцизов на них, сообщает Nation News.

Кроме того, Минздрав намерен добиваться дальнейшего повышения акцизов на обычные сигареты в целях сокращения потребления гражданами табака.