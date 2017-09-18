Минздрав хочет наказывать родителей за отказ прививать детей

В Минздраве задумались о санкциях для родителей, которые отказываются от вакцинации детей.

По словам министра Вероники Скворцовой, ведомство не может напрямую обязать родителей прививать детей. В связи с этим изыскиваются иные пути.

«Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным. Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы организовать какие-то подобные механизмы, в том числе и материальные», - цитирует Скворцову экспертный канал «ФедералПресс».

Министр призвала россиян не бояться прививок, отметив, что современные отечественные вакцины очень качественные. Кроме того, по ее словам, сегодня просто невозможно обойтись без вакцинации, поскольку многие заболевания сопровождаются серьезными осложнениями.