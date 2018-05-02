В Минюсте Латвии предложили русским уезжать из страны
Парламентский секретарь ведомства Янис Иесалниекc отреагировал на протест русскоговорящих жителей Латвии против перевода школ нацменьшинств на государственный язык.
«Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и все хочется по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину», - цитирует его РИА «Новости».
Акция проходила 1 мая в Риге. В ней участвовали порядка 10 тысяч человек. В прошлый раз аналогичное мероприятие, названное «Марш рассерженных родителей» состоялось около месяц назад.
Согласно принятому сеймом Латвии закону, все школы страны должны быть переведены на преподавание на государственном языке к 2022 году.
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