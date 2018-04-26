В Минюсте допустили выход России из ЕСПЧ

Россия может выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил глава Минюста Александр Коновалов.

Он пояснил, что в признании юрисдикции ЕСПЧ есть как плюсы, так и минусы. Однако в последние годы негатив стал преобладать.

По словам министра, сейчас вопрос о выходе из ЕСПЧ всерьез не стоит, но «ничего исключать никогда нельзя», передает «Интерфакс».