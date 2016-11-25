Минюст РФ выплатил оппозиционеру Навальному 3,4 млн рублей по делу «Криволеса»

Министерство юстиции РФ выплатило оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию в размере 3,4 миллиона рублей, присужденную ему Европейским судом по правам человека по делу «Криволеса».

«Вчера написал, что не поеду в Киров, пока не выплатят компенсацию, присужденную ЕСПЧ. Сегодня утром выплатили», – цитирует РИА «ФедералПресс» запись, сделанную Навальным на своем сайте.

ЕСПЧ констатировал нарушение прав Алексея Навального и второго фигуранта дела Петра Офицерова на справедливое судебное разбирательство. Суд постановил возместить Навальному и Офицерову судебные издержки, а также выплатить компенсацию ущерба.

Ранее сообщалось, что новое рассмотрение дела «Криволеса» начнется 5 декабря.