Минюст США уволил прокурора, отказавшегося добровольно уйти в отставку

Прокурор Манхэттена Прит Бхарара был уволен Минюстом США поле того, как он отказался подать прошение об отставке по требованию администрации президента Дональда Трампа.

Об этом Бхарара написал в своем Twitter: «Я не уходил в отставку. Несколько секунд назад меня уволили. Работа в должности прокурора Южного округа Нью-Йорка навсегда останется величайшей честью в моей карьере».

Ранее сообщалось, что Бхарара отказался оставить пост прокурора, так как после президентских выборов Трамп пообещал, что не станет увольнять его.

Однако Минюст США потребовал 46 федеральных прокуроров, назначенных при Бараке Обаме, оставить свои должности.