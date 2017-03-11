Минюст США требует отставки 46 назначенных Обамой прокуроров
Генпрокурор, глава министерства юстиции США Джефф Сешнс призвал подать прошение об отставке 46 федеральных прокуроров, находящихся в его подчинении и назначенных на должности при президенте Бараке Обаме.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства. В нем также сообщается, что «многие федеральные прокуроры, номинированные предыдущей администрацией, уже покинули министерство юстиции».
Кадровые перестановки в министерстве юстиции наблюдались и при других президентах США. Так, Рональд Рейган и Билл Клинтон сняли по 89 из 93 федеральных прокуроров, а Джордж Буш-младший сменил 88.
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