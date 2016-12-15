Минюст сомневается в возможности исполнения решения суда по делу «ЮКОСа»

В Министерстве юстиции РФ сомневаются в возможности исполнения решения ЕСПЧ по иску «ЮКОСа» к России.

Полномочный представители РФ в ЕСПЧ Георгий Матюшкин в ходе выступления на заседании в Конституционном суде отметил, что ведомство поддерживает позицию, изложенную в запросе, который ранее был направлен в КС.

По его словам, она основывается на отсутствии в Конвенции по правам человека прямого запрета на использование правомерных средств для взыскания налогов. Матюшкин напомнил, что налоги являются основным источником бюджетных средств, позволяющих государству исполнить свои обязательства по отношению к гражданам. Он добавил, что это подкрепляется практикой самого ЕСПЧ.

«Таким образом, вынесение постановления по жалобе «ЮКОС» против РФ представляет собой, с нашей точки зрения, превышение субсидиарной роли Европейского суда»», - цитирует Матюшкина «Интерфакс».

Слушание по вопросу о праве России на неисполнение решения ЕСПЧ по делу «ЮКОСа» пройдет в КС 15 декабря.