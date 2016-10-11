Минюст России запустил процедуру возвращения на родину летчика Ярошенко

Москва получила запрос защиты российского летчика Константина Ярошенко относительно передачи его на родину. Ярошенко отбывает в США 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению.

В документе отмечается, что Минюстом подготовлено обращение к компетентным органам США, которое будет направлено американской стороне по дипломатическим каналам.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. Приговор был вынесен американским судом 7 сентября 2011 года.

27 сентября Ярошенко документально подтвердил свое согласие на передачу в Россию. В российском МИДе неоднократно выражали обеспокоенность состоянием здоровья Ярошенко, которое сильно пошатнулось за время, проведенное в заключении, сообщает «Интерфакс».