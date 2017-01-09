Минюст РФ разработал разрешающий лишать должников единственного жилья закон

Законопроект, предусматривающий возможность лишения должников единственного жилья, разработан Министерством юстиции РФ и на данный момент находится в стадии общественного обсуждения.

В пояснительной записке сказано, что законоположение о данном запрете, по мнению Конституционного суда РФ, требует корректировки, - сообщает ТАСС.

«Поскольку распространение безусловного имущественного (исполнительского) иммунитета на жилые помещения, размеры которых значительно превышают средние показатели, а стоимость достаточна для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на жилище гражданина-должника и членов его семьи, означало бы не столько стремление защитить данное право, сколько соблюдение исключительно имущественных интересов должника в ущерб интересам взыскателя», - сказано в документе.

Законопроект предлагает разрешить кредиторам обращать взыскания на тех должников, которые имеют в собственности единственное для проживания помещение. Но при условии, что стоимость жилья должника превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и его семье.

Взыскание может быть проведено только в том случае, если у должника нет денежных средств и другого имущества.