Минюст подаст апелляцию на решение ЕСПЧ о компенсациях оппозиционерам
Министерство юстиции России подготовит жалобу на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге о выплате компенсаций представителям оппозиции.
В соответствии с вердиктом ЕСПЧ РФ должна выплатить свыше 180 тысяч евро активистам оппозиции, которые были привлечены к ответственности за участие в мирных акциях протеста.
В пресс-службе Минюста «Интерфаксу» пояснили, что в течение трех месяцев ведомство совместно с компетентными государственными органами проанализирует решение ЕСПЧ и организует подготовку правовой позиции России. Жалоба будет направлена в Большую палату Европейского суда.
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