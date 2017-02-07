Минюст подаст апелляцию на решение ЕСПЧ о компенсациях оппозиционерам

Министерство юстиции России подготовит жалобу на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге о выплате компенсаций представителям оппозиции.

В соответствии с вердиктом ЕСПЧ РФ должна выплатить свыше 180 тысяч евро активистам оппозиции, которые были привлечены к ответственности за участие в мирных акциях протеста.

В пресс-службе Минюста «Интерфаксу» пояснили, что в течение трех месяцев ведомство совместно с компетентными государственными органами проанализирует решение ЕСПЧ и организует подготовку правовой позиции России. Жалоба будет направлена в Большую палату Европейского суда.