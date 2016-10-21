Минюст отозвал судебный иск о ликвидации движения «СтопХам»
Миниюст России отозвал исковое заявление о ликвидации движения "СтопХам". Сегодня выяснилось, что во время рассмотрения иска в суде организация устранила нарушения.
Речь идет о действительном адресе руководящего органа движения и данные о его руководителях, сообщает ТАСС.
12 октября 2015 года Мосгорсуд ликвидировал движение, удовлетворив требование Минюста. 2 сентября этого года Верховный суд отменил это решение и направил иск Минюста на новое рассмотрение.
"СтопХам" - некоммерческая организация, выступающая против нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения. Действия участников движения не раз вызывали критику со стороны общественности.
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