Минюст отозвал судебный иск о ликвидации движения «СтопХам»

Миниюст России отозвал исковое заявление о ликвидации движения "СтопХам". Сегодня выяснилось, что во время рассмотрения иска в суде организация устранила нарушения.

Речь идет о действительном адресе руководящего органа движения и данные о его руководителях, сообщает ТАСС.

12 октября 2015 года Мосгорсуд ликвидировал движение, удовлетворив требование Минюста. 2 сентября этого года Верховный суд отменил это решение и направил иск Минюста на новое рассмотрение.

"СтопХам" - некоммерческая организация, выступающая против нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения. Действия участников движения не раз вызывали критику со стороны общественности.