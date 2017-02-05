Минюст США оспорит решение судьи об отмене иммиграционного указа

Жалоба министерства юстиции США на постановление федерального судьи, который приостановил действие иммиграционного указа президента, отклонена апелляционным судом.

Как сообщает Reuters, апелляционный суд установил для минюста сроки подачи записки истца на возражения ответчика: она может быть представлена до понедельника.

27 января Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в Америку граждан семи стран, где ислам является господствующей религией. Кроме того, на 120 дней запрещено принимать беженцев из Сирии. По словам президента, эти меры приняты, чтобы обеспечить безопасность в стране и не допустить беспрепятственного въезда террористов.