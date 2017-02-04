Минюст США оспорит иммиграционный указ Трампа

Судья Джэймс Робарт в американском Сиэтле приостановил действие иммиграционного указа Дональда Трампа о запрете въезда в страну граждан из семи мусульманских стран. Министерство юстиции США готовится опротестовать это решение.

Данный указ вступил в силу в январе этого года и затронул выходцев из семи государств: Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Он продлится 90 дней.

После выхода указа в стране начались массовые протесты. По сообщению агентства «Интерфакс», генеральный прокурор Салли Йейтс была уволена из-за того, что открыто выступила против данного решения Трампа. Также последовали увольнения начальников таможенной и миграционной службы США. При этом большинство жителей страны поддержали такое решение президента.