Минюст США оспорит иммиграционный указ Трампа
Судья Джэймс Робарт в американском Сиэтле приостановил действие иммиграционного указа Дональда Трампа о запрете въезда в страну граждан из семи мусульманских стран. Министерство юстиции США готовится опротестовать это решение.
Данный указ вступил в силу в январе этого года и затронул выходцев из семи государств: Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Он продлится 90 дней.
После выхода указа в стране начались массовые протесты. По сообщению агентства «Интерфакс», генеральный прокурор Салли Йейтс была уволена из-за того, что открыто выступила против данного решения Трампа. Также последовали увольнения начальников таможенной и миграционной службы США. При этом большинство жителей страны поддержали такое решение президента.
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