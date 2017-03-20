Минюст начал работу над поправками в статью о митингах

Министерство юстиции получило от правительства поручение подготовить предложения по корректировке статьи 212.1 УК РФ, предусматривающей наказание за неоднократные нарушения на митингах.

Заместитель главы ведомства Дмитрий Аристов рассказал «Известиям», что на выполнение поручения кабмина понадобится около трех месяцев. Результатом этой работы может стать решение о необходимости изменения правовой нормы.

Ранее Конституционный суд, рассмотрев жалобу активиста Ильдара Дадина, получившего срок по указанной статье, отметил, что к ответственности следует привлекать за деяния, действительно создающие угрозу общественному порядку, а не формальное нарушение законодательства.

Кроме того, суд указал на важное условие – уголовное дело может быть возбуждено только при наличие вступивших в силу постановлений о привлечении гражданина к административной ответственности за нарушения в ходе публичных мероприятий.

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Места: Россия
Организации: Правительство, Минюст
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