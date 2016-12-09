Минюст РФ готов исключить «Левада-Центр» из реестра «иностранных агентов»

Если представители аналитического центра Юрия Левады обратятся в Министерство юстиции РФ с ходатайством об исключении из списка НКО «иностранных агентов», ведомство его рассмотрит.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

В ответе на запрос агентства, в частности говорится, что «вопрос об исключении АНО «Аналитический центр Юрия Левады» из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, будет рассмотрен Минюстом России в соответствии с предусмотренными законом основаниями», а именно в случае поступления заявления об исключении ее из соответствующего реестра.

Ранее, в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, признал, что включение «Левада-Центра» в список НКО «иностранных агентов» вызывает вопросы.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Генассамблея ООН призвала прекратить боевые действия в Сирии и осаду Алеппо

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО