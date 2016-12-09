Минюст РФ готов исключить «Левада-Центр» из реестра «иностранных агентов»

Если представители аналитического центра Юрия Левады обратятся в Министерство юстиции РФ с ходатайством об исключении из списка НКО «иностранных агентов», ведомство его рассмотрит.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

В ответе на запрос агентства, в частности говорится, что «вопрос об исключении АНО «Аналитический центр Юрия Левады» из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, будет рассмотрен Минюстом России в соответствии с предусмотренными законом основаниями», а именно в случае поступления заявления об исключении ее из соответствующего реестра.

Ранее, в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, признал, что включение «Левада-Центра» в список НКО «иностранных агентов» вызывает вопросы.