Минюст РФ допустил выдачу Турцией подозреваемых в атаке на Су-24

Власти Турции могут выдать России подозреваемых в атаке на бомбардировщик Су-24 в 2015 году. Об этом заявил заместитель главы Минюста РФ Максим Травников.

Он пояснил, что подозреваемые подпадают под действие ратифицированного Госдумой договора между Россией и Турцией о взаимной правовой помощи и выдаче преступников, передает ТАСС.

В то же время представитель ведомства отметил, что в договоре есть определенные положения, которые могут воспрепятствовать выдаче. В частности, Анкара может отказать Москве, если у нее будут основания полагать, что подозреваемые могут преследоваться по политическим или другим соображениям.

Су-24 был сбит турецким истребителем при выполнении боевого задания в Сирии. Пилотам далось катапультироваться, но один из них был застрелен при приземлении с парашютом. Инцидент привел к резкому обострению отношений между Москвой и Анкарой, которые начали налаживаться только после официальных извинений турецких властей.

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