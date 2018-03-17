Минувшая ночь в Москве стала самой морозной для марта
Минувшая ночь в Московском регионе стала самой холодной с начала марта за последние 18 лет.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» в подмосковных Черустях в Шатурском районе температура достигла минус 27 градусов, в Коломне - 23 градусов ниже ноля, а в Клину – около 26 градусов мороза.
Синоптики полагают, что это рекордно низкие температуры для данных чисел марта.
Ранее сообщалось, что из акватории Арктики и Карского моря в Москву и Московскую область придут настоящие морозы. Синоптики пообещали, что 17 и 18 марта столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже ноля.
Следующая новость Под Тюменью отец убил двух дочерей и покончил с собой
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии