Минувшая ночь в Москве стала самой морозной для марта

Минувшая ночь в Московском регионе стала самой холодной с начала марта за последние 18 лет.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» в подмосковных Черустях в Шатурском районе температура достигла минус 27 градусов, в Коломне - 23 градусов ниже ноля, а в Клину – около 26 градусов мороза.

Синоптики полагают, что это рекордно низкие температуры для данных чисел марта.

Ранее сообщалось, что из акватории Арктики и Карского моря в Москву и Московскую область придут настоящие морозы. Синоптики пообещали, что 17 и 18 марта столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже ноля.