В Минтруде предлагают продлить действие программы маткапитала до 2023 года
Министерство труда и социальной защиты выступает за продление программы материнского капитала на пять лет – до 2013 года.
Глава ведомства максим Топилин заявил, что это предложение уже озвучивалось в правительстве. «Просто дадим ряд поручений. Дальше работаем, прорабатывается это все», - цитирует его ТАСС.
Программа действует в России с 2007 года. В январе прошлого года она была продлена до 2018-го. В настоящее время сумма выплаты по ней составляет 453 тысячи рублей. Эти средства могут быть использованы на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери, реабилитацию ребенка-инвалида.
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