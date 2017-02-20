Минтруд РФ выступил за профобучение мужчин в декретном отпуске

Возможность дополнительного профессионального обучения в период пребывания в отпуске по уходу за ребенком должна предоставляться не только женщинам, но и мужчинам, считают эксперты Общественного совета при Министерстве труда и соцзащиты населения РФ.

Как заявила глава комиссии по труду и занятости Общественного совета при Минтруде России Елена Герасимова, министерству рекомендовано включить предложение о профобучении мужчин в течение трехлетнего декретного отпуска в законопроект о внесении изменений в закон о занятости населения, сообщает ТАСС.

Директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов отнесся к предложению с одобрением, отметив, что «правило согласования требует, чтобы мы согласовали (с Минфином). Но, если не для протокола, то я с этим замечанием согласен».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Люди произошли от марсиан

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО