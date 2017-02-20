Минтруд РФ выступил за профобучение мужчин в декретном отпуске
Возможность дополнительного профессионального обучения в период пребывания в отпуске по уходу за ребенком должна предоставляться не только женщинам, но и мужчинам, считают эксперты Общественного совета при Министерстве труда и соцзащиты населения РФ.
Как заявила глава комиссии по труду и занятости Общественного совета при Минтруде России Елена Герасимова, министерству рекомендовано включить предложение о профобучении мужчин в течение трехлетнего декретного отпуска в законопроект о внесении изменений в закон о занятости населения, сообщает ТАСС.
Директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов отнесся к предложению с одобрением, отметив, что «правило согласования требует, чтобы мы согласовали (с Минфином). Но, если не для протокола, то я с этим замечанием согласен».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии