Минтруд и Роструд упростят гражданам работу на «удаленке»

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) и Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд) разрабатывают совместный законопроект, который решит проблему дистанционного оформления трудовых отношений чрез интернет. Об этом сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.

На полях проходящего сейчас в Сочи Российского инвестфорума Вуколов сообщил журналистам, что в текущем году Роструд и Минтруд подготовят «полноценный целенаправленный проект», - передает «Интерфакс».

Вопрос о легализации дистанционной занятости не раз поднимался в правительстве, напоминает «Интерфакс». Оформлять взаимоотношения между работником и работодателем в формате так называемой «удаленки» предлагалось через интернет – путем заключения трудового договора в электронном виде.

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