Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2023 года

Министерство труда и социальной защиты направило в правительство законопроект, предусматривающий продление действия программы материнского капитала до 2023 года.

Глава ведомства Максим Топилин рассказал ТАСС, что документ не согласован с Минэкономразвития и Минфином, поскольку они настаивают на реформировании программы.

«Я лично считаю, что мы не должны ее переформатировать. Мы и так постоянно что-то меняем, добавляем какие-то опции», - заявил министр.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Минтруд
Следующая новость Украина потратила на «Евровидение» 20 млн евро

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО