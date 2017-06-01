Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2023 года

Министерство труда и социальной защиты направило в правительство законопроект, предусматривающий продление действия программы материнского капитала до 2023 года.

Глава ведомства Максим Топилин рассказал ТАСС, что документ не согласован с Минэкономразвития и Минфином, поскольку они настаивают на реформировании программы.

«Я лично считаю, что мы не должны ее переформатировать. Мы и так постоянно что-то меняем, добавляем какие-то опции», - заявил министр.