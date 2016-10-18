Минтруд РФ предлагает заморозить индексацию маткапитала до 2020 года
Чиновники из министерства труда России подготовили новый законопроект, предлагающий заморозить ежегодную индексацию материнского капитала до 2020 года.
- Законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2020 года ежегодный пересмотр с учетом темпов роста инфляции размера материнского (семейного) капитала, - сообщает пресс-служба ведомства.
Это будет сделано с учетом экономической ситуации в стране.
Минтруд также предлагает индексировать все выплаты с 1 февраля каждого года. Таким образом, может появиться единая дата индексации.
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