Минтруд РФ предлагает заморозить индексацию маткапитала до 2020 года

Чиновники из министерства труда России подготовили новый законопроект, предлагающий заморозить ежегодную индексацию материнского капитала до 2020 года.

- Законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2020 года ежегодный пересмотр с учетом темпов роста инфляции размера материнского (семейного) капитала, - сообщает пресс-служба ведомства.

Это будет сделано с учетом экономической ситуации в стране.

Минтруд также предлагает индексировать все выплаты с 1 февраля каждого года. Таким образом, может появиться единая дата индексации.