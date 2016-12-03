Минтруд пообещал трудоустроить к 205 году половину всех россиян-инвалидов

Минтруд рассчитывает к 2025 году довести долю работающих инвалидов трудоспособного возраста до 50%.

С этой целью ведомство подготовило законопроект, который предусматривает инициативу органов службы занятости по оказанию инвалидам помощи в трудоустройстве. Учреждения медико-социальной экспертизы, в свою очередь, должны будут сообщать службам занятости о желании инвалидов работать, чтобы им оказывалась помощь в ее поиске.

«Законопроектом предусматривается предоставление услуг по сопровождаемому содействию занятости тем инвалидам, которым это будет рекомендовано в связи со значительными ограничениями жизнедеятельности в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации», цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В настоящее время проект закона согласовывается с регионами. Согласно данным ПФР, в настоящее время в России имеют работу только чуть более 25% инвалидов трудоспособного возраста, что значительно уступает показателю европейских стран.

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Места: Россия
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