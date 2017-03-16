Минтруд РФ определил даты выходных и праздничных дней в 2018 году

Следующие новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря по 8 января 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Министерством труда и социальной защиты.

«С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2018 году», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИА «Новости».

Определены и другие выходные и праздничные дни. Так, в День защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, в Международный женский день - с 8 по 11 марта, на Первомай - с 29 апреля по 2 мая, на День Победы - 9 мая, на День России - с 10 по 12 июня и на День народного единства - с 3 по 5 ноября.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость На территории России будут запрещены анонимные SIM-карты

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО