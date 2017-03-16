Минтруд РФ определил даты выходных и праздничных дней в 2018 году

Следующие новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря по 8 января 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Министерством труда и социальной защиты.

«С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2018 году», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИА «Новости».

Определены и другие выходные и праздничные дни. Так, в День защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, в Международный женский день - с 8 по 11 марта, на Первомай - с 29 апреля по 2 мая, на День Победы - 9 мая, на День России - с 10 по 12 июня и на День народного единства - с 3 по 5 ноября.