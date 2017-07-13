Минтруд назвал число инвалидов в России
Согласно данным Министерства труда и социальной защиты РФ, число зарегистрированных инвалидов в стране составляет 11,5 миллиона человек.
Из них 58% составляют мужчины и 42% - женщины. Пять с половиной процентов от общего числа приходится на детей-инвалидов. При этом самой многочисленной категорией из них являются дети в возрасте от восьми до 14 лет, сообщает «Интерфакс».
Замглавы ведомства Григорий Лекарев отметил, что в настоящее время все архивные данные о каждом ребенке-инвалиде оцифрованы и до конца года будут внесены в Федеральный реестр инвалидов. Что касается взрослых, то такая работа проделана на 63%.
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