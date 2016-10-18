Минтруд РФ настаивает на отмене индексации материнского капитала до 2020 года

С учетом непростой экономической ситуации в стране Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает до 2020 года заморозить индексацию материнского капитала.

«С учетом финансово-экономической ситуации в стране предлагается приостановить до 1 января 2020 года ежегодный пересмотр с учетом темпов роста инфляции размера материнского (семейного) капитала», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Как отметили в министерстве, такое решение будет логичным, поскольку материнский капитал не относится к ежемесячным выплатам, по которым предусмотрен переход на индексацию в соответствии с фактической инфляцией.

Размер материнского капитала, то есть выплаты семьям за каждого второго и последующего ребенка, установлен в размере 453026 рублей, что почти вдвое больше, чем в 2007 году, когда программа материнского капитала была активирована в России. Тогда размер единовременной выплаты составлял 250 тысяч рублей.

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