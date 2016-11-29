Минтруд хочет повысить размер пособия по безработице

В планах Минтруда повысить размер пособия по безработице до 7,5-8 тысяч рублей. Ведомство ведет работу над соответствующим законопроектом.

По словам главы департамента занятости населения Минтруда Михаила Кирсанова, документ находится на согласовании. Предполагается, что он будет рассмотрен на следующем заседании Общественного совета при ведомстве.

Пока же, учитывая нынешнюю ситуацию, размер пособий останется прежним от 850 до 4,9 тысячи рублей, рассказал Кирсанов РИА «Новости». В бюджете на будущий год предусмотрено на выплату пособий по безработице 43 миллиона рублей.