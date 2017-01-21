Минтруд РФ анонсировал падение реальных пенсий

Министр труда РФ Максим Топилин заявил, что реальные пенсии будут падать ежегодно на 0,5 процента.

Падение будет связано с отменой индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает "Интерфакс". При этом Минтруд РФ напоминает, что россияне получат повышенную пенсию в случае прекращении работы.

– Доля работающих - она дает как раз недоползание по фактической инфляции, – сказал Топилин. Он также отметил, что на 30 миллионов неработающих пенсионеров в России приходится около 10 миллионов работающих.