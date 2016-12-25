В Минтрансе РФ заявили об отсутствии выживших в крушении Ту-154
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что никого из выживших в катастрофе под Сочи найти не удалось.
– К сожалению, на настоящий момент никого из выживших обнаружить не удалось, – сказал Соколов и выразил соболезнования родным и близким погибших. Министр транспорта РФ прибыл в Сочи, где произошло крушение Ту-154, сообщает "Интерфакс". На борту находилось 92 человека, среди них – музыканты ансамбля Александрова, журналисты и руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
Ночью поиски в Черном море будут продолжены. Для этого специалисты намерены установить 17 световых башен. Эксперты полагают, что тела погибших находятся в корпусе самолета, который затонул на глубине около 60 метров.
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