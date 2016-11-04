В Минтрансе РФ считают иллюзией возобновление работы "Трансаэро"

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что возобновление работы авиакомпании "Трансаэро" маловероятно в текущих условиях. По его словам, "не надо себя тешить иллюзиями" на этот счет.

Известно, что международные частоты «Трансаэро» будет использовать компания «Аэрофлот». Такие меры будут применяться до тех пор, пока не будут покрыты убытки от перевозок пассажиров компании, которая проходит процедуру банкротства, сообщает издание "Ведомости".

Накануне менеджмент компании выступил с предложением запустить на базе "Трансаэро" новую авиакомпанию. Возможность запуска работы нового перевозчика будет обсуждаться в руководстве организации. Эксперты не исключают, что это заявление было сделано для влияния на цену акций компании.