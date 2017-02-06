В Минтрансе хотят ввести тесты экипажей самолетов на наркотики

Минтранс подготовил поправки в Воздушный кодекс РФ, которые предусматривают обязательное тестирование экипажей гражданских воздушных судов на алкоголь и наркотики.

Согласно инициативе ведомства, экипажи самолетов должны будут проходить проверки как перед полетами, так и после них. Кроме того, тестирование предусмотрено и для авиадиспетчеров – до и после рабочей смены соответственно, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на российские СМИ.

Инициатива направлена на ужесточение системы медицинского обеспечения полетов в гражданской авиации. Предполагается, что законопроект Минтранса поступит на рассмотрение в Госдуму весной текущего года.

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