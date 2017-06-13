Минтранс выступил за возврат лицензий на автобусные перевозки
Минтранс внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возврат к полному лицензированию автобусных перевозок.
Замглавы ведомства Николай Асаул рассказал, что документ может быть принят уже будущей осенью. По его словам, данная мера снизит количество ДТП, передает ТАСС.
Представитель Минтранса пояснил что самые резонансные аварии с участием пассажирских автобусов происходят на междугородних направлениях. Причины тому самые разные: нарушение водителями ПДД, технические неисправности и так далее. Лицензирование не позволит выходить на маршруты неготовым к этому перевозчикам.
Накануне в российских регионах произошли три аварии с участием автобусов. В общей сложности жертвами инцидентов стали 15 человек и еще несколько десятков пострадали.
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