Минтранс РФ не устроил ответ ИКАО об украинских ракетных стрельбах вблизи Крыма

Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал журналистам, что ведомство получило ответ от Международной организации гражданской авиации по ситуации с украинскими ракетными стрельбами вблизи Крыма.

- Мы получили ответ, но нельзя сказать, что он нас устроил. Мы продолжаем переписку с ИКАО, — цитирует Соколова РИА «Новости».

В начале декабря Вооруженные силы Украины провели учебные ракетные стрельбы на юге страны. По заверениям военных, стрельбы велись в 30 километрах от воздушного пространства Крыма.

В России организация учений была расценена как провокация, о чем Минтранс РФ уведомил Международную организацию гражданской авиации.