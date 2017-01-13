Минтранс РФ не устроил ответ ИКАО об украинских ракетных стрельбах вблизи Крыма
Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал журналистам, что ведомство получило ответ от Международной организации гражданской авиации по ситуации с украинскими ракетными стрельбами вблизи Крыма.
- Мы получили ответ, но нельзя сказать, что он нас устроил. Мы продолжаем переписку с ИКАО, — цитирует Соколова РИА «Новости».
В начале декабря Вооруженные силы Украины провели учебные ракетные стрельбы на юге страны. По заверениям военных, стрельбы велись в 30 километрах от воздушного пространства Крыма.
В России организация учений была расценена как провокация, о чем Минтранс РФ уведомил Международную организацию гражданской авиации.
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