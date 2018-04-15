Минтранс разрабатывает ответные санкции против США

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что РФ разрабатывает ответные меры в отношении США в транспортной сфере.

«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», - ответил Соколов на вопрос журналистов о том, какие экономические меры в адрес США может предпринять Россия в сфере транспорта.

Ранее Минфин США обнародовал «кремлевский список», в который вошли руководители России и крупные бизнесмены – всего около 200 человек, передает РИА «Новости». Среди них оказались сам Максим Соколов, глава РЖД Олег Белозеров, директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Список был сделан в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», принятым в США летом 2017 года. Закон не влечет автоматического введения санкций, но предполагается, что ограничительные меры против упомянутых лиц могут быть предприняты в будущем.

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